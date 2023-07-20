Сотни молний ударили из кратера вулкана. ВИДЕО

Жители Гватемалы стали очевидцами невероятного зрелища — во время извержения вулкана Агуа из кратера практически одновременно ударили сотни молний.

Красивое природное явление продолжалось несколько минут, напугав местных жителей, которые предположили, что из огромной горы вырываются злые духи. Впрочем, у редкого явления есть научное объяснение.





Такое необычное поведение молний называется «грязная гроза» — электрические разряды образуются в облаке пепла, которое поднимается из жерла вулкана. Это происходит в результате столкновения частиц золы и газов.

Извергающаяся гора расположена недалеко от города Антигуа-Гуатемала. Агуа — стратовулкан, высота которого превышает 3,7 тысячи метров.