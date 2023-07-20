НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сотни молний ударили из кратера вулкана. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
226 0

Жители Гватемалы стали очевидцами невероятного зрелища — во время извержения вулкана Агуа из кратера практически одновременно ударили сотни молний.

Красивое природное явление продолжалось несколько минут, напугав местных жителей, которые предположили, что из огромной горы вырываются злые духи. Впрочем, у редкого явления есть научное объяснение.


Такое необычное поведение молний называется «грязная гроза» — электрические разряды образуются в облаке пепла, которое поднимается из жерла вулкана. Это происходит в результате столкновения частиц золы и газов.

Извергающаяся гора расположена недалеко от города Антигуа-Гуатемала. Агуа — стратовулкан, высота которого превышает 3,7 тысячи метров.

Еще по теме
Тепловой взрыв в Сахаре «сварит» Европу
Опасное солнце ожидается в двух регионах Сибири
Гидрометцентр рассказал о трех установленных погодой рекордах
Жара в Омске побила 122‑летний рекорд
смотреть все
Жизнь #Гео #Мистика #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
38
Путин приказал нанести удар возмездия за Крымский мост
27
ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак
27
Путин пообещал зеркальный ответ на использование кассетных снарядов
26
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
24
Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины