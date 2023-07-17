Геймерам порекомендовали пропустить линейку видеокарт RTX 4000

Специалисты крайне разочарованы производительностью и стоимостью новых видеокарт NVIDIA. Они предлагают лишь незначительный прирост в быстродействии по сравнению с графическими ускорителями предыдущего поколения, но при этом имеют сопоставимую цену.

Например, видеокарта RTX 4060 Ti оказалась всего на 5-10% быстрее, чем RTX 3060 Ti, но при этом стоит такую же сумму в $400. В то же время, замена RTX 2060 SUPER на RTX 3060 Ti дает прирост производительности на 42%.

Замена GTX 1070 на RTX 2060 SUPER предлагает около 30% повышение производительности в играх с использованием классической растеризации. При этом эксперты отмечают, что все эти карты имеют одинаковый объем видеопамяти.

Ситуация не лучше и в других ценовых категориях. Например, верхняя модель RTX 4080 оказалась примерно на 50% производительнее, чем RTX 3080, но при этом ее рекомендованная розничная цена возросла на ту же 50%.

В то же время, RTX 4070 стоит на 20% дороже, чем RTX 3070, но предлагает лишь 25% больше кадровой частоты. Единственным исключением является RTX 4090, которая обходит своего предшественника на 60% при почти одинаковой стоимости.

При сборке нового ПК эксперты советуют обратить внимание на более доступные графические ускорители предыдущего поколения, такие как Radeon RX 6600, Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 3060. Что касается обновления уже существующих систем, эксперты рекомендуют дождаться следующего поколения GPU.