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Вступили в силу ограничения водительских прав уклонистам

Источник:
Sibnet.ru
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Новый порядок ограничения действия водительских прав для уклонистов вступил в силу с 11 июля в России.

Теперь сотрудники ГИБДД имеют право запретить уклоняющимся от призыва в Вооруженные силы РФ управлять автомобилем. Решение об ограничении права на вождение будет внесено в единый реестр воинского учета.

Данные о тех, кто не явился в военкомат, попадают в интегрированную базу, доступ к которой будет у ГИБДД. Уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав и ставить автомобиль на учет.

Отменить ограничения для уклонистов можно будет, если соответствующие сведения появятся в реестре воинского учета. Действие водительского удостоверения в этом случае будет восстановлено в течение суток.

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Топ комментариев

jeryakob

проценты в пенсионках ниже инфляции и даже банка. все эти реформы узаконенный грабеж. пенсионка путину...

Uynachalnica

Да, ладно, больше 20 лет жили с подобными разводами, а тут угосударствели?

DEMON01

Ничего страшного и это правильно мы за все заплатим

DEMON01

Ага тут и командиров запрещенного азова обещали не отпускать из турции ,верим ,верим.