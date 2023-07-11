Вступили в силу ограничения водительских прав уклонистам

Новый порядок ограничения действия водительских прав для уклонистов вступил в силу с 11 июля в России.

Теперь сотрудники ГИБДД имеют право запретить уклоняющимся от призыва в Вооруженные силы РФ управлять автомобилем. Решение об ограничении права на вождение будет внесено в единый реестр воинского учета.

Данные о тех, кто не явился в военкомат, попадают в интегрированную базу, доступ к которой будет у ГИБДД. Уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав и ставить автомобиль на учет.

Отменить ограничения для уклонистов можно будет, если соответствующие сведения появятся в реестре воинского учета. Действие водительского удостоверения в этом случае будет восстановлено в течение суток.