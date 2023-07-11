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Пиратство привело к падению рынка антивирусов в России

Источник:
Sibnet.ru
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Объем продаж потребительских антивирусов и решений для сетевой безопасности для ПК в России с января по май 2023 года снизился на 61%, составив всего 195 тысяч лицензий. 

Рынок также сократился на 61% в денежном выражении, до 268 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные неназванного крупного аналитического агентства.

Согласно отчету, доля «Лаборатории Касперского» в неполном первом полугодии выросла на 14%, достигнув 94%. Это произошло несмотря на то, что продажи лицензий у компании сократились на 54%. Доля другой российской компании, Dr.Web, снизилась на 14%. 

У чешской фирмы Avast продажи сократились на 92%, в то время как словацкая ESET потеряла практически все свои доли. Обе европейские компании покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. 

Эксперты считают, что рынок антивирусов резко сократился из-за ухода из России Microsoft. Практически прекратилась продажа ноутбуков и компьютеров с предустановленной Windows, в которые обычно встраивались антивирусы.

«С переходом пользователей на пиратские операционные системы и программы снизился и спрос на официальные антивирусы. Пользователи либо скачивают пиратские версии антивирусов, либо используют бесплатные программы, количество которых также растет», — заявил Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора компании «Гард Технологии».

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Топ комментариев

jeryakob

проценты в пенсионках ниже инфляции и даже банка. все эти реформы узаконенный грабеж. пенсионка путину...

Uynachalnica

Да, ладно, больше 20 лет жили с подобными разводами, а тут угосударствели?

DEMON01

Ничего страшного и это правильно мы за все заплатим

виктор А.

Так мы за все платим, и за это заплатим... Наши дети подождут.... Если честно надоело платить, хочется...