НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему женатые живут дольше

Источник:
Российская газета
173 1

Семейные люди живут дольше. А риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний у них ниже в три раза, чем у холостяков.

«В наши дни брак – это приватная среда, где мужчина и женщина могут спрятаться от стрессов публичной жизни и на взаимной основе могут быть удовлетворены потребности в комфорте, заботе и поддержке», – рассказал психиатр Алексей Бобров «Российской газете».

По словам специалиста, создание семьи для человека — показатель зрелости и осознанности существования. Семья и брак дают человеку потенциал для преодоления жизненных трудностей.

В результате они легче справляются со стрессами, и стресс-индуцированные, хронические расстройства у них развиваются реже. 

Согласно статистике, которую привел Бобров, женатые мужчины живут на два года дольше неженатых. А продолжительность жизни женщин в браке больше на полтора года, чем у незамужних.

Еще по теме
Почему страдание стало выбором россиян
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Психологи объяснили важность имени в супружеских отношениях
Ученые предсказали катастрофическое поглупение человечества
смотреть все
Жизнь #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия проведет финансовую мобилизацию
ВСУ отвели танки Leopard с передовой
Зеленский оценил встречу с Байденом 
Водителей освободят от штрафов с установленных без знаков камер
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
43
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
35
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
28
ЧВК «Вагнер» во время мятежа приближалась к ядерному оружию
27
Байден предупредил лидера Китая после встречи с Путиным