Почему женатые живут дольше

Семейные люди живут дольше. А риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний у них ниже в три раза, чем у холостяков.

«В наши дни брак – это приватная среда, где мужчина и женщина могут спрятаться от стрессов публичной жизни и на взаимной основе могут быть удовлетворены потребности в комфорте, заботе и поддержке», – рассказал психиатр Алексей Бобров «Российской газете».

По словам специалиста, создание семьи для человека — показатель зрелости и осознанности существования. Семья и брак дают человеку потенциал для преодоления жизненных трудностей.

В результате они легче справляются со стрессами, и стресс-индуцированные, хронические расстройства у них развиваются реже.

Согласно статистике, которую привел Бобров, женатые мужчины живут на два года дольше неженатых. А продолжительность жизни женщин в браке больше на полтора года, чем у незамужних.