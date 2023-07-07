«Яндекс Музыка» изменит правила размещения контента

«Яндекс Музыка» введет новые правила размещения контента на площадке. Все загружаемые на площадку композиции будут сначала проверяться с помощью специальных алгоритмов, а затем вручную модераторами.

Такая фильтрация нацелена на защиту детей, а также для выявления контента на чувствительные темы, сообщает пресс-служба компании. Все композиции на площадке будут отмечены возрастными марками.

По итогам проверки некоторые композиции будут исключаться из рекомендаций или будут удалены с площадки. Критерии оценки творческого контента разработает специальный экспертный совет.

«Комфорт и безопасность наших пользователей для нас столь же важны, как и свобода творчества, поэтому мы решили первыми использовать эти рекомендации», — пояснила руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович.

Ранее «Яндекс Музыку» раскритиковали в Госдуме после того, как в преддверии Дня Победы на сервисе появился украинский трек «Горит москаль». После критики платформа удалила песню.