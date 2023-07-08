Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года

Асимметричность, воланы, ретро, бельевой стиль — купальники в сезоне 2023-2024 очень оригинальны, что позволяет даже на пляже проявить индивидуальность. О главных трендах рассказала стилист Селена Сафарова.

Стиль ретро. Купальник с высокой талией и лифом бандо или корсет, по словам стилиста, воспроизведут это настроение как никто другой. Расцветки — классические или принты горох, полоска или крупные цветы.

«Ретро не выходит из моды, поэтому можно потратиться на купальник таких фасонов, не беспокоясь о бюджете, потому что срок годности этого купальника практически вечен, до самого износа», — отметила Сафарова.

Бельевой стиль. Это модели, визуально похожие на комплект нижнего белья, а также наряды для пляжа в стиле nude. При выборе таких моделей стоит особое внимание обратить на оттенок: wow-эффект вызовет оттенок, максимально близкий к цвету кожи.

Стиль 70-х. «Сейчас актуальна стилистика 70-х, а значит, и стиль бохо можем выбирать и для пляжа. Богемный шик не сдает, а только набирает позиции особенно у любителей эклектики, неординарности и нарочитой небрежности», — заметила стилист.

Свободу стиля бохо в купальниках поддерживают этнические мотивы, бахрома, вышивка, оборки и натуральные материалы.

Спортивный стиль. Купальники в спортивном стиле — для любителей комфорта, практичности и минимализма. В этом сезоне дизайнеры предлагают модели однотонные, с принтом или логотипами.

Элементы

Особый шик и новый модный тренд — это воланы. Купальник с этой гипертрофированной деталью обычно приобретают для фотосессии у воды или для пляжной вечеринки.

Стилист посоветовала учитывать расположение воланов на купальнике. Асимметричный волан на плече вряд ли навредит фигуре, но может создать эффект короткой шеи. Если воланы расположены на груди, то гарантировано зрительное увеличение. А на животе или бедрах этот элемент будет смотреться менее эффектно.

Купальники с металлическими или пластиковыми кольцами — также тренд сезона.

«Если хотите быть самой стильной, то выбирайте модели со шнуровкой — она подчеркнет силуэт и прибавит пикантности. А сетка может скорректировать фигуру, если распределена в нужных местах», — добавила Сафарова.

Купальники со вставками из прозрачной сетки, с люверсами на шнуровках, с пайетками или люрексом особенно хороши для пляжных вечеринок.

Совет от стилиста: соединить низ от одного купальника, а верх от другого. Главное, чтобы они сочетались по цвету.

Цвета

Самые модные цвета — горчичный, желтый, оливковый и небесно-голубой. Они прекрасно оттенят загорелую кожу.

Те, кто не хочет прогадать, всегда могут выбрать классические цвета — это, по словам стилиста, черный, белый и бежевый.

Купальники в монохромных образах лучше выбирать с одним интересным элементом — например, с замком на груди, с двойными вырезами, с разрезами в необычных местах.

Цветы, геометрия, абстракция, анималистичные принты — дизайнеры в новом сезоне предложили большой выбор принтов. Стоит помнить, что они лучше смотрятся на простых моделях купальников.