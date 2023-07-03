Раскрыт секрет удивительного кошачьего обоняния

Американские исследователи создали точную трехмерную модель обонятельных структур кошки, которая позволила раскрыть секрет чувствительного обоняния этих животных. Оказалось, что кошачий нос работает аналогично высокотехнологичному лабораторному оборудованию.

Так, благодаря изогнутым костным трубочкам входящий в кошачий нос воздух разделяется на два потока. Первый поток поступает к чувствительным клеткам обонятельного эпителия, что способствует получению быстрого сигнала о запахах.

Второй поток очищается и увлажняется, а затем попадает в легкие животного. Такое строение помогает питомцам быстро чувствовать запахи и не ждать, пока поток воздуха будет отфильтрован через дыхательную зону.

Помимо этого, в кошачьей голове происходит постоянная рециркуляция воздуха. После того как поток воздуха попал к обонятельным клеткам, он возвращается назад, что позволяет проводить более длительный анализ.

В результате кошачий нос в 100 раз эффективнее для анализа запахов, чем дыхательный орган земноводных. Подобным строением носа также обладают крокодилы, однако у кошек этот орган гораздо компактнее.