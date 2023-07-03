Microsoft внедрила рекламу в Windows 11

Microsoft представила новую домашнюю страницу в разделе «Настройки» Windows 11. Помимо персонализированных советов по конфигурации системы, там показывается реклама пакета Microsoft 365.
Портал Betanews обнаружил, что пользователи, не имеющие подписки, могут столкнуться с рекламой в операционной Windows 11. Возможность отключения объявлений не предусмотрена, и это вызывает негодование у юзеров.
С использованием инструмента ViVeTool, можно принудительно включить новый пользовательский интерфейс.
Для этого нужно выполнить следующие действия:
- Скачать ViVeTool с GitHub.
- Распаковать содержимое zip-файла, например, в C:ViVeTool
- Открыть командную строку с правами администратора
- Ввести cd C:ViVeTool и нажать Enter
- Ввести vivetool /enable /id:42058345 и нажать Enter
- Ввести vivetool /enable /id:42058313 и нажать Enter
- Перезагрузить Windows.
Пользователи выразили надежду на то, что Microsoft учтет их обратную связь и предоставит возможность отключения рекламных объявлений с будущими обновлениями Windows 11.SIBNET.RU В TELEGRAM