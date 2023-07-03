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Microsoft внедрила рекламу в Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11 на ноутбуке
Фото: © Windows / Unsplash License

Microsoft представила новую домашнюю страницу в разделе «Настройки» Windows 11. Помимо персонализированных советов по конфигурации системы, там показывается реклама пакета Microsoft 365.

Портал Betanews обнаружил, что пользователи, не имеющие подписки, могут столкнуться с рекламой в операционной Windows 11. Возможность отключения объявлений не предусмотрена, и это вызывает негодование у юзеров.

С использованием инструмента ViVeTool, можно принудительно включить новый пользовательский интерфейс.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. Скачать ViVeTool с GitHub.
  2. Распаковать содержимое zip-файла, например, в C:ViVeTool
  3. Открыть командную строку с правами администратора
  4. Ввести cd C:ViVeTool и нажать Enter 
  5. Ввести vivetool /enable /id:42058345 и нажать Enter
  6. Ввести vivetool /enable /id:42058313 и нажать Enter
  7. Перезагрузить Windows.

Пользователи выразили надежду на то, что Microsoft учтет их обратную связь и предоставит возможность отключения рекламных объявлений с будущими обновлениями Windows 11.

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pepelmetal

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userkc

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scorpion2777

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