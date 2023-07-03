Microsoft внедрила рекламу в Windows 11

Microsoft представила новую домашнюю страницу в разделе «Настройки» Windows 11. Помимо персонализированных советов по конфигурации системы, там показывается реклама пакета Microsoft 365.

Портал Betanews обнаружил, что пользователи, не имеющие подписки, могут столкнуться с рекламой в операционной Windows 11. Возможность отключения объявлений не предусмотрена, и это вызывает негодование у юзеров.

С использованием инструмента ViVeTool, можно принудительно включить новый пользовательский интерфейс.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

Скачать ViVeTool с GitHub. Распаковать содержимое zip-файла, например, в C:ViVeTool Открыть командную строку с правами администратора Ввести cd C:ViVeTool и нажать Enter Ввести vivetool /enable /id:42058345 и нажать Enter Ввести vivetool /enable /id:42058313 и нажать Enter Перезагрузить Windows.

Пользователи выразили надежду на то, что Microsoft учтет их обратную связь и предоставит возможность отключения рекламных объявлений с будущими обновлениями Windows 11.