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Как погладить одежду без утюга?

Источник:
Sibnet.ru
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Разгладить складки и заломы на одежде можно и без утюга, если в поездке или командировке его нет, поможет фен для волос.

Платье или рубашку можно погладить без утюга. Для этого одежду можно надеть на плечики или повесить, затем сбрызнуть водой.

После этого надо направить на одежду фен. Обработать горячим воздухом надо вещь с двух сторон, это поможет убрать складки. В этом случае фен сыграет роль отпаривателя.

Если фена тоже нет, то есть самый доступный вариант — погладить с помощью полотенца. Вещь надо положить на плоскую поверхность и накрыть влажным полотенцем. Слегка придавить руками и пройтись по нему разглаживающими движениями, а затем повесить одежду на вешалку и оставить сушиться.

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