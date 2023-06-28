НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Microsoft сделает Windows облачной ОС

Источник:
Sibnet.ru
846 0
Windows 11 на планшете
Фото: © Windows / Unsplash License

Microsoft ведет работу над созданием облачной версии Windows 11. Это позволит запускать ОС на компьютерах без установки полной версии.

На слушаниях Федеральной комиссии по торговле (FTC) относительно сделки между Microsoft и Activision появилось множество конфиденциальной информации и внутренних данных компании. 

Одно из открытых сообщений касалось планов IT-гиганта превратить классическую операционную систему Windows в облачную платформу, сообщает The Verge со ссылкой на материалы заседания.

Подобные возможности доступны корпоративным клиентам в Windows 365. Однако компания планирует предоставить аналогичные функции и для частных пользователей. 

В облачной версии операционной системы все процессы будут выполняться на виртуальном компьютере, а пользователи смогут получить доступ к системе не только с персональных компьютеров, но и с других устройств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕMicrosoft передумала изменять «Проводник»

Журналисты считают, что существует вероятность того, что заявленный функционал будет включен в следующую версию операционной системы Windows 11 как отдельное приложение. 

Впоследствии он может развиться в полноценную ОС. Некоторые эксперты связывают эти планы с выпуском фирменных устройств Surface, работающих на базе чипов ARM.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Whatsapp позволит закреплять сообщения
Microsoft передумала удалять параметры «Проводника»
Вышла версия безопасного браузера DuckDuckGo для Windows
Microsoft удалит некоторые параметры папок из «Проводника»
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
4514
3
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
7321
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
8033
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
11428
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
12118
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
12624
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
13531
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
10282
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
10542
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
10862
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

ager

что они сделали то, сдали штаб Южного военного округа без боя в Ростове как и город

Maniac.

Репутацию сказанным президент не вернёт, если не подтвердит действиями. Вагнеры не на словах, а на деле...

Max_tf700 Home

Смешно. Сами создали трудности, и теперь хвастаются как героически они их преодолели.Проще было не создавать...

Danilon

Нет, к военным претензий нет. Но как Путин догадался из собственного позора сделать торжественный праздник...