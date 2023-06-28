Microsoft сделает Windows облачной ОС

Microsoft ведет работу над созданием облачной версии Windows 11. Это позволит запускать ОС на компьютерах без установки полной версии.

На слушаниях Федеральной комиссии по торговле (FTC) относительно сделки между Microsoft и Activision появилось множество конфиденциальной информации и внутренних данных компании.

Одно из открытых сообщений касалось планов IT-гиганта превратить классическую операционную систему Windows в облачную платформу, сообщает The Verge со ссылкой на материалы заседания.

Подобные возможности доступны корпоративным клиентам в Windows 365. Однако компания планирует предоставить аналогичные функции и для частных пользователей.

В облачной версии операционной системы все процессы будут выполняться на виртуальном компьютере, а пользователи смогут получить доступ к системе не только с персональных компьютеров, но и с других устройств.

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Журналисты считают, что существует вероятность того, что заявленный функционал будет включен в следующую версию операционной системы Windows 11 как отдельное приложение.

Впоследствии он может развиться в полноценную ОС. Некоторые эксперты связывают эти планы с выпуском фирменных устройств Surface, работающих на базе чипов ARM.