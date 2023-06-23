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Microsoft передумала удалять параметры «Проводника»

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11 на ноутбуке
Фото: © Sunrise King / Unsplash License

Microsoft решила отменить удаление нескольких параметров папок в «Проводнике» после получения негативной обратной связи от сообщества Windows Insider. 

В недавнем сообщении в блоге компания объявила об удалении девяти параметров папок в канале Windows 11 Dev, указав, что эти настройки устарели и редко используются. Но это решение вызвало недовольство сообщества.

В последующем сообщении Microsoft признала полученную обратную связь и объявила о возврате изменений. Компания подчеркнула свою приверженность сбору отзывов от участников программы Windows Insider и обещала в дальнейшем учитывать мнение сообщества.

Для пользователей, желающих сохранить удаленные параметры папок, но пока не готовых обновляться до последней версии Dev, Microsoft предоставила статью с инструкциями по их восстановлению.

Microsoft удалит некоторые параметры папок из «Проводника»

Пользователи канала Windows 11 Beta уже получили новую сборку с измененными параметрами сети и исправлением проблемы совместимости, связанной с реестром.

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Топ комментариев

nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

mosquito__2010

Вот именно что ежедневно и 10 год подряд ! Преступники у власти на Украине делали вид что пытаются достичь...

mosquito__2010

"втюхать самонадеянным дегенератам фуфло" - я об этом и толкую. Никогда не разочаровываешь.