Microsoft удалит некоторые параметры папок из «Проводника»

В предварительной сборке Windows 11 23481 сократится список настроек отображения папок в «Проводнике». Microsoft оправдала это их непопулярностью.
«Мы удаляем несколько старых настроек в разделе "Параметры папки" в "Проводнике" в рамках работы по оптимизации количества настроек. Многие из них устаревшие, существуют уже много лет и не используются регулярно пользователями Windows 11», — сообщается в блоге Windows.
Следующие параметры больше не будут отображаться в разделе «Параметры папки» в проводнике:
- Скрыть конфликт слияния папок
- Всегда показывать значки, а не эскизы
- Отображение значка файла на миниатюрах
- Отображение информации о типе файла в подсказках папки
- Скрыть защищенные файлы ОС
- Показать буквы дисков
- Показ всплывающих описаний для папок и элементов рабочего стола
- Показ зашифрованных или сжатых файлов NTFS в цвете
- Мастер обмена.
Разработчики отметили, что опции будут убраны только из настроек «Проводника» и будут доступны через «Панель управления». При желании их можно вернуть с помощью настройки реестра.SIBNET.RU В TELEGRAM