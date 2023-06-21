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Microsoft удалит некоторые параметры папок из «Проводника»

Источник:
Sibnet.ru
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Обновление Windows 11
Фото: © Johny vino / Unsplash License

В предварительной сборке Windows 11 23481 сократится список настроек отображения папок в «Проводнике». Microsoft оправдала это их непопулярностью.

«Мы удаляем несколько старых настроек в разделе "Параметры папки" в "Проводнике" в рамках работы по оптимизации количества настроек. Многие из них устаревшие, существуют уже много лет и не используются регулярно пользователями Windows 11», — сообщается в блоге Windows.

Следующие параметры больше не будут отображаться в разделе «Параметры папки» в проводнике:

  • Скрыть конфликт слияния папок
  • Всегда показывать значки, а не эскизы
  • Отображение значка файла на миниатюрах
  • Отображение информации о типе файла в подсказках папки
  • Скрыть защищенные файлы ОС
  • Показать буквы дисков
  • Показ всплывающих описаний для папок и элементов рабочего стола
  • Показ зашифрованных или сжатых файлов NTFS в цвете
  • Мастер обмена.

Разработчики отметили, что опции будут убраны только из настроек «Проводника» и будут доступны через «Панель управления». При желании их можно вернуть с помощью настройки реестра.

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korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

Asd10

Так уже, ))) как следует из приведенной статьи. А вот что бы это значило с точки зрения эволюционного...

GammiPluh

Но по итогу украинки почему то больше на поляков засматриваются чем на украинцев))))