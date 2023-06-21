Microsoft удалит некоторые параметры папок из «Проводника»

В предварительной сборке Windows 11 23481 сократится список настроек отображения папок в «Проводнике». Microsoft оправдала это их непопулярностью.

«Мы удаляем несколько старых настроек в разделе "Параметры папки" в "Проводнике" в рамках работы по оптимизации количества настроек. Многие из них устаревшие, существуют уже много лет и не используются регулярно пользователями Windows 11», — сообщается в блоге Windows.

Следующие параметры больше не будут отображаться в разделе «Параметры папки» в проводнике:

Скрыть конфликт слияния папок

Всегда показывать значки, а не эскизы

Отображение значка файла на миниатюрах

Отображение информации о типе файла в подсказках папки

Скрыть защищенные файлы ОС

Показать буквы дисков

Показ всплывающих описаний для папок и элементов рабочего стола

Показ зашифрованных или сжатых файлов NTFS в цвете

Мастер обмена.

Разработчики отметили, что опции будут убраны только из настроек «Проводника» и будут доступны через «Панель управления». При желании их можно вернуть с помощью настройки реестра.