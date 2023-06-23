Нетаньяху заявил о появлении украинского оружия у границ Израиля

Переданное Украине западное оружие уже появилось у израильских границ, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Именно поэтому израильские власти отказываются передавать свое оружие Киеву.

«У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

И, по его словам, «это не теоретическая возможность. «Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах. Так что мы должны быть очень осторожны в этом вопросе», — отметил премьер.

Еще одна причина — особые отношения с Россией. «Наши пилоты летают рядом с российскими летчиками в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана закрепить военные позиции на нашей северной границе», — пояснил Нетаньяху.