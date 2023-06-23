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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Нетаньяху заявил о появлении украинского оружия у границ Израиля

Источник:
РИА Новости
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Переданное Украине западное оружие уже появилось у израильских границ, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Именно поэтому израильские власти отказываются передавать свое оружие Киеву.

«У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

И, по его словам, «это не теоретическая возможность. «Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах. Так что мы должны быть очень осторожны в этом вопросе», — отметил премьер.

Еще одна причина — особые отношения с Россией. «Наши пилоты летают рядом с российскими летчиками в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана закрепить военные позиции на нашей северной границе», — пояснил Нетаньяху.

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nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

mosquito__2010

"втюхать самонадеянным дегенератам фуфло" - я об этом и толкую. Никогда не разочаровываешь.

MuCbE

Нац. праздник на Украине это "эпоха дураков". Как в Японии, при избрании нового императора.