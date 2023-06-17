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Россия обсудит запрет параллельного импорта смартфонов Samsung

Источник:
ТАСС
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Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет на параллельный импорт мобильной техники, у которой на российском рынке есть аналоги. В частности, в этот список вошли смартфоны Samsung.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что на рынке есть китайские аналоги Samsung, которые им никак не уступают. При этом он подчеркнул, что ведомства не обсуждают запрет на параллельный импорт iPhone.

«То есть мы обсуждаем запрет тех позиций, по которым есть эффективные конкурентные аналоги — либо российские, либо из дружественных стран», — пояснил Шадаев.

Представитель Samsung отметил, что любые возможные ограничения никак не повлияют на сервисную деятельность компании в России — она продолжит обслуживать устройства, купленные российскими пользователями.

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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...