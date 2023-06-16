Шварценеггер нашел способ выиграть президентскую гонку США

Актер Арнольд Шварценеггер разгадал желания американцев и понял, что нужно делать, чтобы победить в президентской гонке США.

По законодательству США Шварценеггер не имеет права баллотироваться в президенты, потому что родился в Австрии. Но если бы такая возможность была, он бы принял участие в президентской гонке.

«Я очень хорошо представляю, как я бы мог выиграть эти выборы», — сказал Шварценеггер в интервью изданию People.

Актер отметил, что американцы голосуют не за кого-то, а против кого-то и выбирают такого президента, который смог бы объединить нацию.

Выборы президента США состоятся в 2024 году. Действующий глава государства Джо Байден официально объявил о своей заявке на переизбрание 25 апреля. Также баллотироваться на пост планирует экс-президент США Дональд Трамп.