НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Steam обновил интерфейс и получил новые функции

Источник:
Sibnet.ru
185 0

Valve выпустила обновление Steam с рядом улучшений. Клиент получил большое количество нововведений, упрощающих взаимодействие с игровой библиотекой и добавляющих удобные опции для геймеров.

Valve сообщила в посте на странице Steam, что это новое обновление включает в себя обновления фреймворка, позволяющие обмениваться кодом между основным клиентом Steam для ПК, Steam Deck и Big Picture mode. Это означает, что новые функции можно будет выпускать одновременно на этих трех платформах.

Steam получил новый пользовательский интерфейс, добавляющий новые возможности и предполагающий большую настраиваемость. Появилась новая панель инструментов, предоставляющая доступ к любым необходимым функциям во время игры: чат с друзьями, достижения, гайды, обсуждения, браузер и многое другое.

В оверлее игр появилась новая функция «Заметки». Она поддерживает форматирование текста, возможность вставки изображений, несколько заметок для каждой игры и даже может использоваться в автономном режиме. 

Все заметки сохраняются для каждой игры и синхронизируются на других ПК (или Steam Deck). Они доступны вне игрового оверлея, на странице с подробностями игры.

Добавлена новая функция «Обзор игры», которая позволяет узнать текущий статус игрока в Steam, его достижения, как полученные, так и уже имеющиеся, кто из друзей Steam находятся в сети и многое другое.

Обновление получили не только пользователи Windows, но и Mac и Linux. Изменения клиента улучшат производительность на всех устройствах, за счет использования аппаратного ускорения.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Запуск Google Bard откладывается из‑за проблем с конфиденциальностью
YouTube снизил порог монетизации
Пользователи Reddit устроили забастовку
Улично-дорожную сеть России оцифруют
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
3624
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
6330
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
6880
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
10574
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
10983
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
11621
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
12427
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
9377
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
9914
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
10036
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Психолог посоветовала, как быстро привести свою жизнь в порядок
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

scorpion2777

Пошлите германии сигнал что вся военная мощь НАТО ничто в сравнении с ядерной боеголовкой летящей на...

physx

Ой доиграется НАТО, мало не покажется.

Vitall2005

Германия когда то напала на Россию, убив миллионы наших сограждан.

Asd10

С немецкого на русский - мы, немцы, любимая жена падишаха и главные в гареме.