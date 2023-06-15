Steam обновил интерфейс и получил новые функции

Valve выпустила обновление Steam с рядом улучшений. Клиент получил большое количество нововведений, упрощающих взаимодействие с игровой библиотекой и добавляющих удобные опции для геймеров.

Valve сообщила в посте на странице Steam, что это новое обновление включает в себя обновления фреймворка, позволяющие обмениваться кодом между основным клиентом Steam для ПК, Steam Deck и Big Picture mode. Это означает, что новые функции можно будет выпускать одновременно на этих трех платформах.

Steam получил новый пользовательский интерфейс, добавляющий новые возможности и предполагающий большую настраиваемость. Появилась новая панель инструментов, предоставляющая доступ к любым необходимым функциям во время игры: чат с друзьями, достижения, гайды, обсуждения, браузер и многое другое.

В оверлее игр появилась новая функция «Заметки». Она поддерживает форматирование текста, возможность вставки изображений, несколько заметок для каждой игры и даже может использоваться в автономном режиме.

Все заметки сохраняются для каждой игры и синхронизируются на других ПК (или Steam Deck). Они доступны вне игрового оверлея, на странице с подробностями игры.

Добавлена новая функция «Обзор игры», которая позволяет узнать текущий статус игрока в Steam, его достижения, как полученные, так и уже имеющиеся, кто из друзей Steam находятся в сети и многое другое.

Обновление получили не только пользователи Windows, но и Mac и Linux. Изменения клиента улучшат производительность на всех устройствах, за счет использования аппаратного ускорения.