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Microsoft случайно намекнула на разработку Windows 12

Источник:
Sibnet.ru
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Обновление Windows 11
Фото: © Clint Patterson / Unsplash License

Описывая обновления Windows 11 а конференции разработчиков Build 2023, представители Microsoft случайно намекнули на разработку следующей версии операционной системы.

Портал Windows Latest обнаружил в материалах конференции Microsoft ссылки на «Windows следующего поколения». Ожидается, что ОС назовут Windows 12, она получит более гибкие настройки, поддержку приложений и сможет работать не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах.

Согласно отчетам, Microsoft уже начала проводить внутренние испытания Windows 12, и хотя официальной информации о новых функциях и возможностях пока нет, ожидается, что они будут представлены в ближайшем будущем.

Фото: © WindowsLatest

Microsoft пока не делает официальных заявлений о Windows 12 и планах на будущее. Корпорация традиционно не раскрывает планов на развитие ОС и игнорирует утечки.

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