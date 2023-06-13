Microsoft случайно намекнула на разработку Windows 12

Описывая обновления Windows 11 а конференции разработчиков Build 2023, представители Microsoft случайно намекнули на разработку следующей версии операционной системы.

Портал Windows Latest обнаружил в материалах конференции Microsoft ссылки на «Windows следующего поколения». Ожидается, что ОС назовут Windows 12, она получит более гибкие настройки, поддержку приложений и сможет работать не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах.

Согласно отчетам, Microsoft уже начала проводить внутренние испытания Windows 12, и хотя официальной информации о новых функциях и возможностях пока нет, ожидается, что они будут представлены в ближайшем будущем.

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Microsoft пока не делает официальных заявлений о Windows 12 и планах на будущее. Корпорация традиционно не раскрывает планов на развитие ОС и игнорирует утечки.