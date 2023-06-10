Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны

Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Подписание добровольческими формированиями контрактов с Минобороны придаст им необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач, отмечается в сообщении.

Все добровольцы получат право заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту.

Сейчас в России действуют более 40 добровольческих формирований, они успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Подписание контракта позволит распространить на них все меры социальной защиты.