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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны

Источник:
Sibnet.ru
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Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Подписание добровольческими формированиями контрактов с Минобороны придаст им необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач, отмечается в сообщении.

Все добровольцы получат право заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту.

Сейчас в России действуют более 40 добровольческих формирований, они успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Подписание контракта позволит распространить на них все меры социальной защиты.

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Топ комментариев

Sovik

Так ВСУ тоже на русских танках воюют, вот и завалена.

userkc

советская система образования была лучшей в мире! и советские школьные учебники лучшие!

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»

BETEPAH86

Там не ниточки, там рука в заднем проходе...