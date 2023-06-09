Генерал США назвал три современные сверхдержавы

Три сверхдержавы, как минимум, существуют в современном мире, это США, Россия и Китай, заявил председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — сказал Милли во время выступления перед выпускниками в Национальном университете обороны.

Генерал считает, что после распада СССР США были единственной сверхдержавой, но сейчас это изменилось.

«Три — это намного сложнее, чем две», отметил он.

Милли добавил, что ситуация осложняется тем, что некоторые страны начинают играть более серьезную роль в своих регионах. По его мнению, в будущем они также могут претендовать на статус сверхдержавы.