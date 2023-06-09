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Победительница «Миссис Россия» оскандалилась из-за «тюнинга»

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Сети возмутились, что в России не нашлось натуральной красавицы, поскольку разочаровались в победительнице «Миссис Россия» Наталье Оскар.

Наталья Оскар победила в конкурсе красоты среди замужних женщин «Миссис Россия – 2023». Она обошла 83 конкуренток.

Фотографии в соцестях женщины и внешний вид в жизни значительно отличается, считают пользователи Сети. Также победительницу называют трансом и возмущаются, что в стране не нашлось натуральной красавицы.

Фото: © телеграм-канал «НеМалахов»

Наталья Оскар утверждает, что никак не меняла свою внешность. Со слов главной красавицы, ее внешний вид — результат жесткой дисциплины и правильного питания.

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Топ комментариев

MuCbE

Ты ошибаешься, тем дегенератам тоже все прекрасно понятно. Они там не за Украину топят, а за количество...

corrector

Эй маладой человек, ООН еще не отреагировало на взорванный тобой и твоими хозяевами Северный поток...

mosquito__2010

Да как бы это и так всем понятно кроме тех дегенератов кто у власти в Киеве стоит. Преступники пришедшие...

Asd10

Так вот зачем плотину взорвали хохлы... Что бы ООН впутать. Типа спасите - помогите материально и миротворцев...