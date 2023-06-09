Победительница «Миссис Россия» оскандалилась из-за «тюнинга»

Пользователи Сети возмутились, что в России не нашлось натуральной красавицы, поскольку разочаровались в победительнице «Миссис Россия» Наталье Оскар.

Наталья Оскар победила в конкурсе красоты среди замужних женщин «Миссис Россия – 2023». Она обошла 83 конкуренток.

Фотографии в соцестях женщины и внешний вид в жизни значительно отличается, считают пользователи Сети. Также победительницу называют трансом и возмущаются, что в стране не нашлось натуральной красавицы.

Фото: © телеграм-канал «НеМалахов»

Наталья Оскар утверждает, что никак не меняла свою внешность. Со слов главной красавицы, ее внешний вид — результат жесткой дисциплины и правильного питания.