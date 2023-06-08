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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кеннеди‑младший заявил, что США превратили Украину в скотобойню

Источник:
РИА Новости
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Политика американских властей привела к гибели сотен тысяч украинцев, заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — цитирует РИА Новости Кеннеди-младшего.

Он уверен, что именно Вашингтон втянул Киев в конфликт против России. Теперь же, по его словам, это противостояние в Белом доме изображают «в виде комикса», который многие американцы «уже проглотили».

Конфликт на Украине нужен США для продвижения собственных геополитических интересов, считает Кеннеди-младший.

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