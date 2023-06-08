Новый пассажирский самолет Ил‑96‑400М показали на фото

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) показала, как выглядит модернизированный пассажирский самолет Ил-96-400М. Фото опубликованы в телеграм-канале.

Обновленный Ил-96-400М получил удлиненный на девять метров фюзеляж. Это сделает самолет более вместительным и привлекательным для эксплуатантов.

На самолет установлено современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе новый комплекс авионики и другие системы и комплектующие. Ил-96-400М получил более мощный двигатель ПС-90А1

Ил-96-400М — дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, модернизация Ил-96. Сможет перевозить до 400 пассажиров.