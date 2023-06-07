Человеческий мозг переместили в квантовый компьютер

Американская компания IonQ запустила имитацию мыслительной деятельности человека на квантовом компьютере. Задачей эксперимента стала оцифровка модели познания и принятия решений человеческим мозгом.

Исследователи смогли закодировать в кубитах человеческие ментальные состояния, что позволило провести с ними манипуляции и получить определенный результат. Первые результаты получились обнадеживающими.

Отмечается, что работа человеческого мозга в ряде случаев подчиняется законам квантовой вероятности. Именно поэтому квантовые компьютеры идеально подходят для «пересадки» человеческой модели принятия решений.

Эмуляция процессов принятия решений человеком на квантовых компьютерах способна привести к появлению невероятно мощных инструментов для предсказаний тех или иных событий, отмечают разработчики.

Кроме этого, прорыв несет огромный потенциал для таких областей, как генеративный ИИ. В случае успеха откроется возможность создавать сложные и тонкие системы искусственного интеллекта, способные генерировать высокореалистичные и творческие результаты.