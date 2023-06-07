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Новый роман Кристины Асмус стал публичным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поздравила с днем рождения возлюбленного коллегу Романа Евдокимова после спектакля на глазах зрителей, а молодой человек признался ей в любви.

Слухи о романе Асмус с актером Романом Евдокимовым давно ходят по Сети. Сейчас пара перестала скрываться и публично продемонстрировала чувства.

После спектакля Асмус поздравила Евдокимова и подарила гитару с автографом басиста из группы Nirvana Криста Новоселича.

Актер не смог сдержать эмоций, подошел к возлюбленной и поцеловал ее в губы. «Я тебя очень сильно люблю. Кристина Асмус лучший человек на планете Земля», — сказал Евдокимов.

Роман Евдокимов младше Асмус на шесть лет. До этих отношений актриса состояла в браке с шоуменом Гариком Харламовым.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

STRYKER9800

Размер этих земельных участков метр на два.

Tanatholog

Как быстро забылся конец 21 года, когда РФ со всеми пыталась договориться. Всем было пофиг.

Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

Asd10

Это типа "Русские, сдавайтесь, а то нам сильно поплохело"??? Дура штоле...