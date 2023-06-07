Поля станут пустынями из‑за разрушения Каховской ГЭС

Поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни — это одно из последствий разрушения Каховской ГЭС, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Разрушение Каховской ГЭС оставило без источников воды 94% оросительных систем в Херсонской области, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской. Кроме того, около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье Херсонской области затоплено.

Удар нанесен и по рыбному хозяйству. Уже фиксируется гибель особей, а в результате падения воды высохнет икра.

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соли Черного моря. Урон понесет и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды.

Негативные последствия разорения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время, спрогнозировали в Минагрополитики.

Плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня. Россия назвала разрушение плотины диверсией Украины, Киев обвинил Москву в подрыве. Есть версия, что причиной стало просто состояние ГЭС после обстрелов. Затоплен город Новая Каховка и еще несколько населенных пунктов.