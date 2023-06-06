НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ФБР начало расследование дела о причастности Байдена к коррупции

Источник:
ТАСС
323 1
Джо Байден
Фото: © The White House

Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает свидетельства возможной причастности президента Джо Байдена к коррупции, заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса Джеймс Комер.

«Источник, имя которого не раскрывается и который предоставил информацию об участии Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента, в уголовной схеме взяточничества, является информатором, пользующимся доверием, сотрудничающим с ФБР свыше 10 лет и получившим суммы, измеряемые шестизначными числами», — цитирует ТАСС Комера.

По его словам, таковы факты. «И никакой объем тенденциозной подачи данных и, откровенно говоря, лжи со стороны Белого дома или демократов в Конгрессе не способен изменить эту информацию», — добавил представитель Конгресса.

Комер подчеркнул, что ФБР отказалось предоставлять документы, свидетельствующие о возможной причастности Байдена к коррупции. В связи с этим глава комитета решил привлечь директора ФБР Кристофера Рея к ответственности за неуважение к Конгрессу.

«С учетом тяжести и сложности утверждений, содержащихся в этих записях, Конгресс должен проводить дальнейшее расследование», — отметил представитель Конгресса.

Еще по теме
Украина признала катастрофическое сокращение населения
Украина создала в России сеть агентов для диверсий
Страны НАТО возненавидели Зеленского
Москва оценила мирную инициативу Китая по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Киев использовал против России биологическое оружие
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

fireworker

Хыхых, "тайно". А сибнет всё знает.

korvinsS

Ну так докажи нам что его нет докозатель ты наш)

pepelmetal

Если эта обычная ракета, почему тогда пэтриоты выпустили все свои заряды, но так и не попав по "самой...

Alhazred

Пасешься по украинским пабликам, а потом эту туфту нам тут загоняешь? А авианосцы и без гиперзвука топить...