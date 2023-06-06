ФБР начало расследование дела о причастности Байдена к коррупции

Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает свидетельства возможной причастности президента Джо Байдена к коррупции, заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса Джеймс Комер.

«Источник, имя которого не раскрывается и который предоставил информацию об участии Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента, в уголовной схеме взяточничества, является информатором, пользующимся доверием, сотрудничающим с ФБР свыше 10 лет и получившим суммы, измеряемые шестизначными числами», — цитирует ТАСС Комера.

По его словам, таковы факты. «И никакой объем тенденциозной подачи данных и, откровенно говоря, лжи со стороны Белого дома или демократов в Конгрессе не способен изменить эту информацию», — добавил представитель Конгресса.

Комер подчеркнул, что ФБР отказалось предоставлять документы, свидетельствующие о возможной причастности Байдена к коррупции. В связи с этим глава комитета решил привлечь директора ФБР Кристофера Рея к ответственности за неуважение к Конгрессу.

«С учетом тяжести и сложности утверждений, содержащихся в этих записях, Конгресс должен проводить дальнейшее расследование», — отметил представитель Конгресса.