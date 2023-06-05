Страны НАТО возненавидели Зеленского

Западные страны скрытно ненавидят Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

По мнению эксперта, президент Украины не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и даже не понимает истинного отношения западных стран к нему.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Как это понять? Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — отметил он в эфире U.S. Tour of Duty.

Риттер также отметил, что надежды Зеленского на то, что Украину примут в НАТО — иллюзорны. «Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — подчеркнул аналитик.

Зеленский осенью прошлого года заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины.