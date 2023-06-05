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Умер прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Thibaut Despierres / CC BY-SA 4.0

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго умер в возрасте 72 года. Он был прототипом главного героя в фильме «1+1».

Филипп Поццо ди Борго в 1993 году оказался парализованным в результате несчастного случая во время параглайдинга — полета на параплане.

История жизни бизнесмена послужила основой для комедийной драмы «1+1» с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях. По сюжету, прикованный к инвалидному креслу Филипп Поццо в помощники молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.

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Культгид #Светская хроника #Кинематограф
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