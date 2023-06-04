Разгадана тайна найденной 50 лет назад мертвой женщины в кофре

Полиция во Флориде установила личность женщины, чье тело обнаружили в кофре 53 года назад. Это одно из самых загадочных преступлений в истории США.

Останки женщины со следами насильственной смерти обнаружили 31 октября 1969 года в лесу возле города Сент-Питерсберг. Ее тело было уложено в кофр. Полиция тогда не смогла установить личность жертвы и расследование дела зашло в тупик.

За последние 50 лет детективы несколько раз пытались идентифицировать тело, но безуспешно. Сделать это наконец удалось благодаря расширенному анализу ДНК. Убитой оказалась мать пятерых детей Сильвия Атертон. На момент гибели ей был 41 год. И она никогда не числилась пропавшей без вести.

«Мы понятия не имели, что с ней случилось. Это облегчение, печальное облегчение», — сказала New York Post одна из дочерей женщины Силлен Гейтс. Она объяснила, что не жила с матерью в последние несколько лет до ее гибели, поскольку та переехала в Чикаго с новым мужем и остальными детьми. Сама Гейтс и ее старший брат остались жить с родным отцом.

Как выяснилось, второй муж женщины умер в 1999 году. Сейчас полиция разыскивает детей, которые переехали с ней в Чикаго.

Полиция твердо намерена установить убийцу женщины. Известно, что сундук с телом женщины бросили в лесу двое мужчин. Кофр принадлежал семье Атертон.