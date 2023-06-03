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Windows лишили популярной функции

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana в операционных системах Windows. Cortana не будет поддерживаться в Windows как отдельное приложение с конца 2023 года.

Microsoft во время майской конференции Build представила новый инструмент Windows Copilot, который будет находиться на панели задач ОС, используя для помощи пользователям нейросеть.

Эксперты предполагают, что отказ от поддержки Cortana связан с появлением в операционной системы нового помощника на основе искусственного интеллекта, пишет издание XDA Developers.

Новый помощник сможет настраивать параметры компьютера, предлагать пользователю действия и даже переписывать тексты и подводить итоги дня для владельца компьютера.

Cortana появилась в Windows 10 в 2015 году. Помощник позволял устанавливать напоминания, открывать приложения и отвечал на вопросы с помощью голосовых команд.

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