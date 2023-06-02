НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названо лучшее в России эскимо

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © pxhere.com/ru/photo/553373

Эксперты Роскачества изучили продукцию 19 торговых марок эскимо (глазированное мороженое на палочке) и назвали самые лучшие.

Для исследования закупили максимально простое эскимо пломбир с глазурью или в шоколаде. Эскимо исследовано по 166 показателям. Одним из показателей качества стала массовая доля жира – не менее 12%.

Лучшими пломбирами на палочке в шоколаде стали «Настоящий пломбир» (компания «Русский холод», изготовитель «Лагуна Койл»), «Ростагрокомплекс», «Свитлогорье» («Лента»), «Чистая линия».

А среди худших — «Лента», «Мишка на полюсе», «Филевский пломбир». В них нашли фитостерины, что свидетельствует о том, что при производстве пломбира использовали растительные жиры. 

У этих же марок оказалось меньше положенного молочного жира – 58, 79,7 и 28,3% соответственно, то есть продукция этих трех марок в молочной части не может называться пломбиром.

Еще по теме
Врач назвала допустимое количество съеденной в день черешни
Врач рассказала, как определить граммы в порции без весов
Найден неожиданный способ утолить голод
Эксперт перечислил вредные пищевые привычки из детства
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Пригожин и командиры «Вагнера» ответили на выпады из Чечни
Очередной российский город подвергся атаке беспилотников
Дефицит запчастей поставил под угрозу эксплуатацию L‑410
Матвиенко удивилась отсутствию «автомата» у Lada Vesta
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

d6w58vnowu

планета крутится, а концерты заканчиваются…

BadBoy91

паказательное харакири на камеру...ждём

Uynachalnica

Пусть дела уже передает самому главному!