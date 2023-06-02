Названо лучшее в России эскимо

Эксперты Роскачества изучили продукцию 19 торговых марок эскимо (глазированное мороженое на палочке) и назвали самые лучшие.

Для исследования закупили максимально простое эскимо пломбир с глазурью или в шоколаде. Эскимо исследовано по 166 показателям. Одним из показателей качества стала массовая доля жира – не менее 12%.

Лучшими пломбирами на палочке в шоколаде стали «Настоящий пломбир» (компания «Русский холод», изготовитель «Лагуна Койл»), «Ростагрокомплекс», «Свитлогорье» («Лента»), «Чистая линия».

А среди худших — «Лента», «Мишка на полюсе», «Филевский пломбир». В них нашли фитостерины, что свидетельствует о том, что при производстве пломбира использовали растительные жиры.

У этих же марок оказалось меньше положенного молочного жира – 58, 79,7 и 28,3% соответственно, то есть продукция этих трех марок в молочной части не может называться пломбиром.