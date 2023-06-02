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Колесо обозрения с 12‑этажный дом открылось на берегу Обского моря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено собственниками колеса

Мобильное колесо обозрения открылось на территории парка отдыха «Звезда» на берегу Обского водохранилища в Новосибирске, с его высоты можно увидеть Обь, Советский район и Бердск.

Дальность обзора с высоты человеческого роста составляет менее 5 километров, а с высоты колеса обозрения – 30 метров – дальность обзора увеличивается до 20 километре: все Обское море становится как на ладони.

Кататься на колесе комфортно в любую погоду: на нем установлено 18 застекленных кабинок с удобными сидениями. Особенно красив аттракцион в вечернее время — на нем сделана яркая иллюминация.

Аттракцион сертифицирован в соответствии с действующим законодательством и отвечает всем требованиям безопасности, отметил представитель собственника Павел Казак.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

d6w58vnowu

планета крутится, а концерты заканчиваются…

BadBoy91

паказательное харакири на камеру...ждём

Uynachalnica

Пусть дела уже передает самому главному!