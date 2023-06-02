Колесо обозрения с 12‑этажный дом открылось на берегу Обского моря

Мобильное колесо обозрения открылось на территории парка отдыха «Звезда» на берегу Обского водохранилища в Новосибирске, с его высоты можно увидеть Обь, Советский район и Бердск.

Дальность обзора с высоты человеческого роста составляет менее 5 километров, а с высоты колеса обозрения – 30 метров – дальность обзора увеличивается до 20 километре: все Обское море становится как на ладони.

Кататься на колесе комфортно в любую погоду: на нем установлено 18 застекленных кабинок с удобными сидениями. Особенно красив аттракцион в вечернее время — на нем сделана яркая иллюминация.

Аттракцион сертифицирован в соответствии с действующим законодательством и отвечает всем требованиям безопасности, отметил представитель собственника Павел Казак.