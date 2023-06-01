Ипотека с низким первым взносом стала дороже

Банк России ужесточил требования к ипотеке с низким первым взносом. Теперь такие кредиты станут менее выгодны для банков и дороже для их клиентов.

«Мы устанавливаем макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это делается для того, чтобы управлять качеством предоставляемых кредитов и ограничить рискованные практики», — пояснили «Российской газете» в пресс-службе Банка России.

Смысл нововведений — ограничить и сделать нецелесообразной для коммерческих банков выдачу ипотечных кредитов без первоначального взноса или с минимальным взносом.

Для людей это означает сложности с получением ипотечного кредита, если нет накоплений или возможности привлечь средства родственников и друзей.

Отсутствие первого взноса сказывается на вероятности невозврата кредита, так как заемщик не имеет опыта финансового планирования. Также есть психологический момент: квартира без первого взноса воспринимается как арендная, и ее не боятся потерять, считают эксперты.