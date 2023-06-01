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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские диверсанты попытались войти на территорию Белгородской области, но их встретили российские силы. Прорваться боевикам через границу не удалось, заявил региональный оперштаб.

«Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел», — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Региональный оперштаб сообщил: «обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет».

По данным телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», рано утром боевики двумя небольшими тактическими группами до взвода и роты на бронетехнике попытался прорвать границу в Белгородской области в нескольких местах. Но были встречены российскими войсками.

«Часть вражеской техники подорвались на минах, по противнику был открыт огонь из артиллерии и минометов, пресекая попытки продвижения», — уточнил телеграм-канал.

Тема: Военная операция на Украине
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