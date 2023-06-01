Как включить новые виджеты в Windows 11

Microsoft представила новые виджеты для операционных систем Windows 10 и 11, позволяющие пользователям мониторить использование системных ресурсов.

Виджеты доступны всем пользователям Windows 11 и могут быть использованы для отслеживания загрузки процессора, видеокарты, оперативной памяти и других параметров. Чтобы их включить, необходимо скачать приложение Dev Home Preview из Microsoft Store или репозитория GitHub.

После установки нужно открыть панель виджетов, нажав комбинацию клавиш Win + W или используя соответствующую кнопку на панели задач. Новые мини-приложения станут удобным и полезным дополнением для контроля производительности системы в Windows 11.

Виджеты Windows — это небольшие интерактивные приложения, предоставляющие информацию или открывающие доступ к новым функциям на рабочем столе или в панели задач.