Первые суды по пропаганде ЛГБТ в онлайн‑кинотеатрах пройдут в июне

Онлайн-кинотеатры нарушили закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, первые судебные заседания по их делам пройдут в конце июня.

Протоколы административных дел по части 2 статьи 6.21.2 КоАП (ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних) составлены в отношении онлайн-кинотеатров Premier, Start и владельца «МегаФон ТВ».

Какие фильмы или сериалы, размещенные на указанных видеосервисах, нарушили закон, не сообщается.

Судебное заседание по делу Premier пройдет 21 июня, заседание по «Мегафону ТВ» назначено на 29 июня, у Start дата заседания еще не назначена.

Санкции статьи предусматривают штраф для юридических лиц от 1 до 4 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола подписал президент России Владимир Путин 5 декабря 2022 года.