«Переводчик» Гая Ричи выйдет в российский прокат

Фильм «Переводчик» стал одним из немногих западных проектов, который покажут в кинотеатрах России официально.

«Переводчика» снял голливудский режиссер Гай Ричи, а главную роль исполнил актер Джейк Джилленхол.

Действие развернется в Афганистане. Главный герой Джон Кинли отправляется туда, чтобы помочь переводчику Ахмеду, который когда-то спас его жизнь.

В мировой прокат фильм вышел еще в апреле. В России его начнут показывать с 1 июня. У «Переводчика» достойный рейтинг — IMDb: 7.50.