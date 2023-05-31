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«Переводчик» Гая Ричи выйдет в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Переводчик»

Фильм «Переводчик» стал одним из немногих западных проектов, который покажут в кинотеатрах России официально.

«Переводчика» снял голливудский режиссер Гай Ричи, а главную роль исполнил актер Джейк Джилленхол.

Действие развернется в Афганистане. Главный герой Джон Кинли отправляется туда, чтобы помочь переводчику Ахмеду, который когда-то спас его жизнь.

В мировой прокат фильм вышел еще в апреле. В России его начнут показывать с 1 июня. У «Переводчика» достойный рейтинг — IMDb: 7.50.

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