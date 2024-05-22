Wink представил трейлер сериала «На автомате»

Онлайн-кинотеатр Wink показал трейлер новой криминальной комедии «На автомате». Премьера сериала состоится 5 июня.

Сюжет сериала «На автомате» разворачивается вокруг братьев-подростков, живущих в провинциальном городе. Случайно они находят склад с оружием и решают, что это шанс заработать легкие деньги. Но очень скоро в опасном приключении оказываются замешаны все жители городка.

Главные роли в проекте исполнили Денис Косиков и Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссер проекта — Борис Акопов, который удостоен престижных кинопремий за фильм «Бык».

Актерский тандем исполнителей главных ролей — Славы Копейкина и Дениса Косикова — был отмечен специальными призами жюри и Гильдии кастинг-директоров России на фестивале Original+.

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Также в сериале снимались Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Сергей Епишев, Александра Урсуляк, Рита Галич, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Илья Лейбин, Марианна Шульц.

В сериале восемь эпизодов. В день премьеры 5 июня на Wink будут доступны две серии, далее по средам будет выходить по одному новому эпизоду.