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Представители РПЦ вошли в экспертный совет Минкульта

Источник:
Sibnet.ru
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Кинотеатр
Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Экспертные советы по кино Миникульта обновились, теперь решать, выдавать той или иной картине государственные деньги на съемки, будут в том числе представители РПЦ.

После ротации составов в экспертных советах из них исчезли некоторые режиссеры, среди которых Алексей Учитель. Но добавились новые лица.

Например, в состав совета по отбору фильмов для детей и юношества вошли настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко, сообщают «Ведомости».

Одна из основных задач экспертных советов — отбор заявок от производителей кино, претендующих на получение госсубсидий.

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