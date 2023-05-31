Представители РПЦ вошли в экспертный совет Минкульта

Экспертные советы по кино Миникульта обновились, теперь решать, выдавать той или иной картине государственные деньги на съемки, будут в том числе представители РПЦ.

После ротации составов в экспертных советах из них исчезли некоторые режиссеры, среди которых Алексей Учитель. Но добавились новые лица.

Например, в состав совета по отбору фильмов для детей и юношества вошли настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко, сообщают «Ведомости».

Одна из основных задач экспертных советов — отбор заявок от производителей кино, претендующих на получение госсубсидий.