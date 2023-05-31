Белый дом выступил против ударов по Москве

США доводят до сведения Украины, что они не поддерживают осуществление ею атак на территории России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ей задали вопрос, считает ли президент США Джо Байден, что Киев, нанося удары по гражданским объектам в России, рискует лишиться «морального превосходства». «Мы не поддерживаем атаки в России. Вот и все. Точка», — цитирует ТАСС Жан-Пьер.

По ее словам, сейчас Вашингтон собирает информацию об атаке беспилотников на Москву. «Мы намерены собрать данные, чтобы понять, что именно произошло, чтобы была какая-то ясность», — отметила она.

Жан-Пьер также заявила, что Белый дом не поддерживает применение произведенной США техники для атак внутри России. «Мы очень ясно давали это понять. И мы продолжаем это делать. И мы четко это делали не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами», — подчеркнула она.