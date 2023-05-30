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NVIDIA представила ИИ‑сервис для игр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Nvidia

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг на мероприятии Computex 2023 представил сервис ACE for Games, способный сделать разговоры с неигровыми персонажами (NPC) в играх более реалистичными.

Хуанг провел демонстрацию, показывающую как игрок-человек взаимодействовал с NPC по имени Джин. Геймер задавал вопросы голосом, а тот отвечал на них. Уникальность состояла в том, что за речь персонажа отвечала генеративная ИИ-модель.

Сервис ACE for Games от NVIDIA предлагает быстрый доступ к трем компонентам. NeMo — это платформа искусственного интеллекта для обучения и развертывания больших языковых моделей, включающая в себя NeMo Guardrails для предотвращения неуместных или «небезопасных» разговоров с ИИ.

NVIDIA Riva — решение для преобразования речи в текст и текста в речь. Игрок задает вопрос через микрофон, а Riva преобразует его в текст, передаваемый нейросети. Затем генерируется ответ, возвращаемый Riva голосом.

Еще одним инструментом, представленным в рамках сервиса ACE for Games, стал NVIDIA Omniverse Audio2Face. Он обеспечивает лицевые анимации NPC, соответствующие речи.

Демонстрация была разработана стартапом Convai, специализирующимся на искусственном интеллекте в играх и являющимся частью программы NVIDIA Inception. Для разработки использовался движок Unreal Engine 5.

ACE for Games от NVIDIA представляет собой значительный прорыв в области взаимодействия с NPC в играх, приближая разговоры к более реалистичному и естественному опыту игры. Новый сервис станет доступен для разработчиков и игроков в ближайшем будущем.

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urbasik

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pepelmetal

Уже не знают кому ещё вылизать

mosquito__2010

Вот так Украинаи по факту и живёт, вот с такими решалами.

saxat

Что они там едят? Чем их кормят там?