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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Боррель заявил, что Россия не пойдет на переговоры без победы

Источник:
ТАСС
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Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте на Украине, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом», — цитирует ТАСС Борреля. Поэтому, по его словам, Евросоюз «должен продолжать наращивать военную поддержку» Киева.

Он отметил, что стороны концентрируют войска с обеих сторон. «Я вижу явное намерение России выиграть войну», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Ранее Боррель заявил, что, занимаясь координацией военной помощи Украине со стороны ЕС, он чувствует себя не главой дипломатии, а «министром обороны Евросоюза».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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