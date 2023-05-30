Боррель заявил, что Россия не пойдет на переговоры без победы

Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте на Украине, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом», — цитирует ТАСС Борреля. Поэтому, по его словам, Евросоюз «должен продолжать наращивать военную поддержку» Киева.

Он отметил, что стороны концентрируют войска с обеих сторон. «Я вижу явное намерение России выиграть войну», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Ранее Боррель заявил, что, занимаясь координацией военной помощи Украине со стороны ЕС, он чувствует себя не главой дипломатии, а «министром обороны Евросоюза».