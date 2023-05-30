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Путин подписал закон о правилах установки дорожных камер

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку дорожных камер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее нормы устанавливались ведомственными актами и положениями, а теперь будут регулироваться принятым федеральным законом. В частности, закон закрепляет перечень мест, где могут быть установлены камеры.

К ним относятся:

  • аварийно опасные участки (за год произошло три однотипных ДТП с пострадавшими или пять разнотипных)
  • места производства дорожных работ и зоны, где запрещена остановка и стоянка
  • автобусные полосы, перекрестки и пешеходные переходы, а также места, определенные ГИБДД

Основанием для введения контроля также будет то обстоятельство, что ранее на перекрестке произошло четыре и более мелкие аварии без пострадавших.

Кроме того, новые нормы закрепляют положение, согласно которому на расстоянии не менее 150-300 м от зоны контроля камеры должен стоять соответствующий дорожный знак. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

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