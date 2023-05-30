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Врач назвала допустимое количество съеденной в день черешни

Источник:
Sibnet.ru
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Черешня
Фото: © Sibnet.ru

Черешня и клубника содержат фруктозу и углеводы, потому есть их килограммами вредно для фигуры, в день можно позволить себе не больше 20 штук черешни и шесть ягод клубники, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Давайте не будем забывать и про довольно высокое содержание простых углеводов, глюкозы и фруктозы в них, особенно в черешне. И важно, чтобы ягоды отдавали нам максимальную пользу, но без излишнего скачка глюкозы в крови и прибавки веса», — написала в телеграм-канале Павлова.

Она назвала правильную дозу в день — 18-20 штук черешни и 5-6 крупных ягод клубники. Больше — нарушает принцип правильного питания.

«Едим ягоды утром и днем, до 16 часов. И только как десерт после основного приема пищи, то есть после завтрака или обеда! Вечером от ягод, как сезонных фруктов, лучше отказаться, чтобы к ночи не повысить уровень инсулина», — сказала Павлова.

По ее словам, если перерыв между основными приемами пищи большой, то к такому перекусу надо добавлять белок – йогурт, творог или кусочек сыра.

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Жизнь #Еда
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