Самолет неудачно развернулся в аэропорту Новокузнецка

Самолет Boeing-737 авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка, сообщила Западно-сибирская транспортная прокуратура.

Самолет должен был выполнить рейс Новокузнецк — Санкт-Петербург. На борту находились 157 пассажиров, из них 17 детей. Никто не пострадал. Рейс задержан до 20.00 по местному времени (16.00 мск).

Воздушное судно выехало за край взлетной полосы при буксировании тягачом к месту начала взлета, уточнило Восточно-сибирское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Экипаж по инструкции запретил дальнейшую транспортировку с пассажирами, после высадки пассажиров самолет был отбуксирован на место стоянки.