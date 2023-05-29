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Самолет неудачно развернулся в аэропорту Новокузнецка

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Boeing-737 в аэропорту Новокузнецка
Фото: © Западно-сибирская транспортная прокуратура

Самолет Boeing-737 авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка, сообщила Западно-сибирская транспортная прокуратура.

Самолет должен был выполнить рейс Новокузнецк — Санкт-Петербург. На борту находились 157 пассажиров, из них 17 детей. Никто не пострадал. Рейс задержан до 20.00 по местному времени (16.00 мск).

Воздушное судно выехало за край взлетной полосы при буксировании тягачом к месту начала взлета, уточнило Восточно-сибирское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Экипаж по инструкции запретил дальнейшую транспортировку с пассажирами, после высадки пассажиров самолет был отбуксирован на место стоянки.

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urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

corrector

И я тоже через приложение госуслуги , за Открывай проливыча !!

corrector

Для РФ всегда лучше тот лидер чужой страны, который ХОТЯ бы за интересы той своей станы выступает,...