«Физическая нехватка объемов» тушки и филе бройлера зафиксирована в России, говорится в отчете аналитиков агентства AD Limited.

Нехватку объемов подтвердили «Ведомостям» в одной из федеральных розничных сетей. Представитель крупного переработчика мяса также сообщил, что на рынке присутствует «перераспределение потоков».

Причиной «физической нехватки объемов» мяса птицы названы производственные трудности в Белгородской области, которая является лидером в этой отрасли.

Еще одна возможная причина нехватки бройлера на рынке — рост экспорта, прежде всего в Саудовскую Аравию. Кроме того, увеличились поставки на присоединенные территории России, что также отвлекло часть объема.

Причины могут иметь и субъективный характер. Проблемы отдельных производителей с выполнением контрактов могли вызвать у контрагентов ощущение тенденции на рынке и желание запастись сырьем впрок.

Это спровоцировало ажиотажный спроса и, как итог, рост цен, заключил исполнительный директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев.