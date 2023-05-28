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Дефицит мяса птицы образовался в России

Источник:
Sibnet.ru
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«Физическая нехватка объемов» тушки и филе бройлера зафиксирована в России, говорится в отчете аналитиков агентства AD Limited.

Нехватку объемов подтвердили «Ведомостям» в одной из федеральных розничных сетей. Представитель крупного переработчика мяса также сообщил, что на рынке присутствует «перераспределение потоков».

Причиной «физической нехватки объемов» мяса птицы названы производственные трудности в Белгородской области, которая является лидером в этой отрасли.

Еще одна возможная причина нехватки бройлера на рынке  рост экспорта, прежде всего в Саудовскую Аравию. Кроме того, увеличились поставки на присоединенные территории России, что также отвлекло часть объема.

Причины могут иметь и субъективный характер. Проблемы отдельных производителей с выполнением контрактов могли вызвать у контрагентов ощущение тенденции на рынке и желание запастись сырьем впрок.

Это спровоцировало ажиотажный спроса и, как итог, рост цен, заключил исполнительный директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев.

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Топ комментариев

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране

Asd10

Хм... Танкист - экономист. Это нечто не виданое до селе...))))

GammiPluh

чего? это худшее проявление ситуации в экономике, когда бедные беднеют, а богатые богатеют увеличивая...

Asd10

Хуэя на костер святой либеральной инквизиции?? Посмешил, Сашулька