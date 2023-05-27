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Компания попросила сотрудниц «забеременеть по очереди»

Источник:
Sibnet.ru
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Государственное предприятие в Китае попросило своих сотрудниц «забеременеть по очереди».

Руководство компании узнало, что 27-летняя девушка и две 37-летние женщины начали планировать беременность в одно и то же время. После этого начальство организовало совещание, пишет South China Morning Post.

Сотрудниц попросили составить график и «забеременеть по очереди». Один из директоров объяснил, что фирма не сможет справиться с нехваткой персонала, если они уйдут в декретный отпуск одновременно.

Ранее Государственное статистическое управление КНР сообщило, что население страны сократилось впервые за 60 лет. К концу 2022 года численность китайского населения сократилась на 850 тысяч человек — до 1,411 млрд миллиарда.

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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

Asd10

Ну то ись он сказал, что самолеты будут, но очень дорогие. Придется Украинушке ещё больше американских...