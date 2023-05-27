Компания попросила сотрудниц «забеременеть по очереди»

Государственное предприятие в Китае попросило своих сотрудниц «забеременеть по очереди».

Руководство компании узнало, что 27-летняя девушка и две 37-летние женщины начали планировать беременность в одно и то же время. После этого начальство организовало совещание, пишет South China Morning Post.

Сотрудниц попросили составить график и «забеременеть по очереди». Один из директоров объяснил, что фирма не сможет справиться с нехваткой персонала, если они уйдут в декретный отпуск одновременно.

Ранее Государственное статистическое управление КНР сообщило, что население страны сократилось впервые за 60 лет. К концу 2022 года численность китайского населения сократилась на 850 тысяч человек — до 1,411 млрд миллиарда.