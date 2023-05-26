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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Генштаба США разрушил надежды Украины на чудо‑оружие

Источник:
РИА Новости
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Американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины, но обойдутся гораздо дороже сухопутной техники и боеприпасов к ней, заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли.

«У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения <…>, если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений», — цитирует РИА Милли.

Поэтому, по его словам, самое разумное — обеспечить Киев средствами противовоздушной обороны для прикрытия войск и «недопущения доминирования русских в небе».

«На войне не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и все остальное», — подчеркнул генерал.

Ранее президент США Байден объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16.

Тема: Военная операция на Украине
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