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Госдума поддержала программу долгосрочных сбережений граждан

Источник:
ТАСС
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Инициатором проекта выступило правительство РФ.

Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе. Согласно документу, воспользоваться программой сможет любой гражданин с 18 лет.

Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, который в дальнейшем будет инвестировать средства. Разрешается заключить такие договоры с несколькими НПФ.

Сбережения можно будет формировать за счет отдельных добровольных взносов или ранее сформированных пенсионных накоплений. Внесенные на счет средства застрахуют на 2,8 миллиона рублей.

Как работает программа

Особенностью программы является возможность для граждан формировать долгосрочные сбережения при стимулирующей поддержке государства.

Среди стимулирующих мер — государственное софинансирование в течение первых трех лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

Выбранный фонд будет инвестировать сбережения в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации, а также ценные бумаги с высокой степенью защиты.

Сбережениями можно будет распорядиться через определенный период участия в программе, минимальный срок договора составляет 15 лет. При этом средства можно забрать в любой момент, однако в этом случае прибыль будет потеряна.

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